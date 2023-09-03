20:48 (мск), источник: Известия
ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) РФ в районе Бекаровки Запорожской области сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило 3 сентября Минобороны России.
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Также в районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
В 119 районах оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии нанесли поражение живой силе и военной технике противника.
В этот же день Минобороны сообщило, что экипажи штурмовой авиации России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинской армии в зоне спецоперации. В результате уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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