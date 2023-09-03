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13:48 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила 34 дрона ВСУ и пять снарядов HIMARS

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника, 5 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 34 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6352 беспилотных летательных аппарата, 435 зенитных ракетных комплексов, 11634 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6197 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12660 единиц специальной военной автомобильной техники.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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