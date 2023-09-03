Дворец и опенспейс: семь необычных школ со всего мира Место, где детей учат вычитать, умножать, малышей не обижать и делать еще сотню различных дел, не обязательно должно быть банальным
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
13:56 (мск), источник: Фонтанка

Пожар у нефтебазы «Ручьи» локализован

Мощный пожар у нефтебазы «Ручьи» локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга 3 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Локализовать огонь удалось к 13.06. Ранг пожара понижен до № 1 Бис. Также врачи осмотрели одного пострадавшего. Он от госпитализации отказался.

К тушению привлекали 28 единиц техники и 106 человек личного состава.

Огонь охватил ангар на площади 800 «квадратов» на Пискаревском проспекте, 125. По предварительной информации, горел автосервис — он находится рядом с нефтебазой «Ручьи». В горящем помещении и рядом хранились нефтепродукты.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «И снова третье сентября». Почему половина рунета постит мемы про календ...
«В ожидании конца известных времен». Каких премьер ждать от театров в но...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС