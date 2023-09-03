13:56 (мск), источник: Фонтанка
Пожар у нефтебазы «Ручьи» локализован
Мощный пожар у нефтебазы «Ручьи» локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга 3 сентября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Локализовать огонь удалось к 13.06. Ранг пожара понижен до № 1 Бис. Также врачи осмотрели одного пострадавшего. Он от госпитализации отказался.
К тушению привлекали 28 единиц техники и 106 человек личного состава.
Огонь охватил ангар на площади 800 «квадратов» на Пискаревском проспекте, 125. По предварительной информации, горел автосервис — он находится рядом с нефтебазой «Ручьи». В горящем помещении и рядом хранились нефтепродукты.