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18:55 (мск), источник: ТАСС

В Видном подросток умер во время тренировки по боксу

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подросток умер во время тренировки по боксу в Видном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка во время тренировки по боксу (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 сентября погибший, находясь на территории стадиона в Видном, совершая тренировочный процесс с использованием средств защиты, вступил в спарринг с другим подростком.

Отрабатывая боксерские навыки и ударную технику, не получив повреждений, подросток потерял равновесие и опрокинулся спиной на металлический забор, после чего упал на искусственное покрытие беговой дорожки, где умер, не приходя в сознание.

В подмосковной прокуратуре сообщили ТАСС, что происшествие случилось на стадионе «Металлург».

«В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства», — сказали в прокуратуре.

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