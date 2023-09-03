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20:17 (мск), источник: © РИА Новости

В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Небольшой самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка в городе Наволато в Мексике, пилот погиб, сообщает издание Milenio.

Источник: © РИА Новости

«Небольшой самолет разбился во время мероприятия по определению пола ребенка в Наволато (штат Синалоа) … пилот погиб», — говорится в сообщении издания.

По данным издания, самолет с воздуха должен был показать, кто родится — мальчик или девочка. Когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка. Как отмечает издание, вскоре самолет начал падать.

Согласно информации издания, очевидцы немедленно позвонили в службу спасения. Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Пилот самолета был найден живым, но позже скончался, несмотря на усилия медиков.

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