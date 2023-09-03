В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка

«Небольшой самолет разбился во время мероприятия по определению пола ребенка в Наволато (штат Синалоа) … пилот погиб», — говорится в сообщении издания.
По данным издания, самолет с воздуха должен был показать, кто родится — мальчик или девочка. Когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка. Как отмечает издание, вскоре самолет начал падать.
Согласно информации издания, очевидцы немедленно позвонили в службу спасения. Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Пилот самолета был найден живым, но позже скончался, несмотря на усилия медиков.