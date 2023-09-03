Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 19:35 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в период с 19:30 до 19:40 украинские боевики также выпустили по столице ДНР три снаряда калибра 155 миллиметров и еще три кассетных боеприпаса того же калибра.
Кроме того, обстрелу подверглась Ясиноватая, по ней в районе 19:40 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, добавили в представительстве.
ВСУ регулярно открывают огонь по городам Донецкой Народной Республики. В пятницу после удара противника по торговому центру «Донецк-Сити» в столице региона погибла шестилетняя девочка.
В последнее время украинские войска используют для атак и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.