Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

«Под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала в Очеретоватом. Это населенный пункт, мы знаем, что находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Тем не менее члены УИК продолжили свою работу. И избиратели, которые проживают в этом населенном пункте, все-таки проголосовали», — сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области.
Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования в Запорожской области составила 18,47%.
Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8 утра. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия.
На территории Российской Федерации, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.