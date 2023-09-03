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21:22 (мск), источник: © РИА Новости

Избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Участковая избирательная комиссия, работавшая в селе Очеретоватое Запорожской области, попала под обстрел украинских войск, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала в Очеретоватом. Это населенный пункт, мы знаем, что находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Тем не менее члены УИК продолжили свою работу. И избиратели, которые проживают в этом населенном пункте, все-таки проголосовали», — сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области.

Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования в Запорожской области составила 18,47%.

Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8 утра. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия.

На территории Российской Федерации, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.

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