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02:07 (мск), источник: © РИА Новости

Над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в Курской области и над Черным морем у Крыма, сообщили в понедельник в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.

Справка
Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Что известноУкраинские дроны ночью атаковали 7 российских регионов. В Пскове атаке подвергся аэропорт, в Брянской области целью была телебашня, в здании СК выбило стекла. О пострадавших не сообщалось. Днем дроны сбили в Воронежской области
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