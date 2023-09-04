Российские вертолеты Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ

Для обхода украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) подлет в зону боевого применения летчики выполнили на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.
Отмечается, что вертолеты нанесли удары управляемыми и неуправляемыми ракетами, в том числе пуски которых производились с кабрирования. В результате удалось уничтожить живую силу, боевые бронированные машины и опорный пункт ВСУ.
«Была поставлена боевая задача по уничтожению опорного пункта противника. Задача была выполнена в полном объеме с отличным качеством. Данный вертолет является одним из лучших. Это для летчика не вертолет, а мечта», — рассказал командир экипажа с позывным Матерый.
После уничтожения цели, экипажи ударных вертолетов выполнили противоогневой маневр и вернулись на аэродром базирования, где инженерно-технический состав приступил к подготовке авиационной техники к дальнейшей боевой работе.
Накануне Минобороны сообщило, что российский экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на южнодонецком направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.