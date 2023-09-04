Авиация ЧФ уничтожила четыре военных катера с боевиками ВСУ в Черном море

«…в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ», — отметило оборонное ведомство.
Уточняется, что вражеские катера направлялись в сторону мыса Тарханкут Крымского побережья.
Ранее, 2 сентября, глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских боевиков высадиться в Крыму. Он отметил, что сухопутные операции противника в Крыму невозможны, так как боевики будут уничтожены задолго до прибытия на полуостров.
Накануне в Минобороны сообщили, что военнослужащие ЧФ установили постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Уточнялось, что это позволило 29—30 августа сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Были ликвидированы четыре военных катера и до 50 украинских боевиков, добавили в ведомстве.
30 августа российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении катеров ВСУ в Черном море. Были ликвидированы четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Глава государства Владимир Путин объявил о начале ее проведения 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.