10:25 (мск), источник: RT на русском
ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области
Украинская армия открыла огонь по селу Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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«Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение», — заявил он.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района.
При обстреле частичные разрушения получило семь жилых домовладений.