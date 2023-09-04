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10:25 (мск), источник: RT на русском

ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области

Украинская армия открыла огонь по селу Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение», — заявил он.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района.

При обстреле частичные разрушения получило семь жилых домовладений.

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