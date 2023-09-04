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11:07 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.

Спецоперация на Украине
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На видео экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 наносит удар по бронетехнике ВСУ управляемой ракетой. В результате попадания управляемой ракеты объект ВСУ уничтожен, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что экипажи российских боевых вертолетов Ка-52 и Ми-35 Центрального военного округа (ЦВО) нанесли на Краснолиманском направлении удары по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 сентября Минобороны РФ показало видео, как российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52 «Аллигатор» разбил управляемой ракетой долговременную огневую точку украинской армии на Южно-Донецком направлении.

До этого российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. На опубликованной записи видно, как экипажи вертолетов наводят ракеты на цель и улетают, убедившись в том, что она поражена.

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