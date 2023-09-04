ВС России отбили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

«Хотелось бы зафиксировать улучшение позиций на Краснолиманском направлении: как минимум один из опорных пунктов противника перешел под наш контроль», — сказал руководитель региона.
Говоря о ситуации под Артемовском, он отметил, что противник продолжает пытаться занять высоты в окрестностях города. Кроме того, активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы. Российские подразделения отбивают все попытки.
На Марьинском направлении позиции несколько улучшились, продолжил Пушилин.
«Это не очень ярко выражено в количестве километров, даже сотен метров, но там каждая позиция, каждый опорный пункт противника — он играет очень существенную роль. Нашим подразделениям удается выбить оттуда противника или же занять своими силами», — отметил врио главы ДНР.
На Авдеевском направлении, по его словам, существенных изменений нет.