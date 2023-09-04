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11:42 (мск), источник: Известия

Балицкий сообщил о потере 140 солдат ВСУ за сутки на запорожском направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на линии соприкосновения в районе села Работино в Запорожской области порядка 140 военнослужащих. Об этом 4 сентября сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2023

«За сутки противник потерял 140 человек из числа ВСУ, кроме 3 человек, которые сдались в плен из числа разведчиков», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены шесть танков ВСУ, один пикап и четыре беспилотника, добавил Балицкий.

Он также отметил, что интенсивность обстрелов как линии фронта, так и всей Запорожской области по-прежнему остается на высоком уровне.

Накануне глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают сосредотачивать силы на линии фронта между селами Вербовое и Работино в Запорожской области, но их попытки вклиниться в линию обороны на этом участке фронта пресекаются.

До этого, 1 сентября, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли 156 боевиков в ходе своей атаки в районе села Работино.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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