«За сутки противник потерял 140 человек из числа ВСУ, кроме 3 человек, которые сдались в плен из числа разведчиков», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены шесть танков ВСУ, один пикап и четыре беспилотника, добавил Балицкий.
Он также отметил, что интенсивность обстрелов как линии фронта, так и всей Запорожской области по-прежнему остается на высоком уровне.
Накануне глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают сосредотачивать силы на линии фронта между селами Вербовое и Работино в Запорожской области, но их попытки вклиниться в линию обороны на этом участке фронта пресекаются.
До этого, 1 сентября, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли 156 боевиков в ходе своей атаки в районе села Работино.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.