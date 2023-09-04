Российские БПЛА нанесли удар по судостроительному предприятию Украины

В ведомстве указали, что на донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили три атаки украинской армии в районах Артемовска и Северного Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Противник потерял до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и “Гвоздика”, а также две гаубицы М105 производства США», — говорится в сообщении министерства обороны.
Кроме того, силы РФ вели активные действия в районах Работино и Вербового в Запорожской области и отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бойцы пресекли попытки противника контратаковать севернее Свердловки Луганской Народной Республики (ЛНР).
«В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отметили в Минобороны.
Уточняется, что также был ликвидирован еще один арсенал украинских войск в районе Понятовки Херсонской области.
Ранее этим днем в министерстве сообщили, что в акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота (ЧФ) были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ. Уточнялось, вражеские судна направлялись в сторону мыса Тарханкут Крымского побережья.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.