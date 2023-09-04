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18:14 (мск), источник: Ведомости

Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал инфраструктурный объект — Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Богомаз также сообщил, что РЭБ подавили еще один БПЛА в Выгоничском районе Брянской области. Аппарат упал в поле.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы.

Ранее в тот же день ВСУ дважды атаковали Брянскую область. В селе Зерново Суземского района в результате обстрела пострадала местная жительница. Женщина получила легкое ранение. В селе Подывотье в результате обстрела было нарушено энергоснабжение.

Александр Богомаз регулярно сообщает об атаках со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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