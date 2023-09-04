В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал он.
Как уточнил глава региона, на месте боестолкновения обнаружили брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранные.
Это не первая попытка проникновения ДРГ противника в Брянскую область. Так, Центр общественных связей ФСБ 31 августа сообщил о ликвидации группы, состоящей из сотрудников украинских силовых ведомств. Они планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.
ВСУ регулярно атакуют граничащие с Украиной российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.