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07:40 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреляли районы Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО и двенадцать снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.05 (совпадает с мск) — населенный пункт Семёновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

По данным ведомства, с 3.35 до 7.00 Куйбышевский, Киевский и Кировский районы несколько раз подвергались обстрелу из «натовской» артиллерии, выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 6.05 был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки двумя снарядами такого же калибра, в 7.10 выпустили по поселку Гольмовский четыре снаряда калибра 152 миллиметра.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — на западе, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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