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09:20 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов рассказал, как ВСУ попали в огневой мешок в Работино

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Украинские войска в селе Работино Запорожской области попали в огневой мешок, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Сейчас Работино представляет полностью разрушенное село… История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», — сказал Рогов.

По его словам, российские войска наносят массированные удары по подходящим в Работино штурмовым группам, не позволяя им полностью занять поселок и прорвать линию обороны.

«Потери противника просто колоссальные», — подчеркнул Рогов.

Накануне в Минобороны России сообщали, что ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также в понедельник отмечал, что штурмовая группа украинских войск до 20 человек уничтожена в полном составе в районе села Работино.

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