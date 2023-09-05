Рогов рассказал, как ВСУ попали в огневой мешок в Работино

«Сейчас Работино представляет полностью разрушенное село… История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», — сказал Рогов.
По его словам, российские войска наносят массированные удары по подходящим в Работино штурмовым группам, не позволяя им полностью занять поселок и прорвать линию обороны.
«Потери противника просто колоссальные», — подчеркнул Рогов.
Накануне в Минобороны России сообщали, что ВС РФ за прошедшие сутки на запорожском направлении отразили контратаку ВСУ, вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино и Вербового, уничтожили более 115 украинских военнослужащих и 15 единиц техники, включая шесть гаубиц американского производства. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также в понедельник отмечал, что штурмовая группа украинских войск до 20 человек уничтожена в полном составе в районе села Работино.