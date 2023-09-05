Падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет И сгорел в атмосфере, не долетев до земли
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
08:11 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов рассказал, как ВСУ бросают тела солдат на поле боя

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Командование украинских войск запрещает забирать тела солдат с поля боя, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле», — сказал Рогов.

Контрнаступление украинских войск в Запорожской области началось 4 июня. На сегодня наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Работино и Вербовое на Ореховском направлении и Урожайного на Времевском выступе. За три месяца с начала контрнаступления, украинские войска так и не смогли прорвать первую линию обороны российской армии и занять укрепрайоны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну
НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта