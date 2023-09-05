Рогов рассказал, как ВСУ бросают тела солдат на поле боя

«Поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле», — сказал Рогов.
Контрнаступление украинских войск в Запорожской области началось 4 июня. На сегодня наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Работино и Вербовое на Ореховском направлении и Урожайного на Времевском выступе. За три месяца с начала контрнаступления, украинские войска так и не смогли прорвать первую линию обороны российской армии и занять укрепрайоны.