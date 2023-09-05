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11:37 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Крымом

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

4 сентября Минобороны также сообщило о сбитом беспилотнике над территорией Черного моря недалеко от Крыма. Помимо этого, самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ, следовавших по направлению мыса Тарханкут в Крыму.

В Крыму сейчас бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Помимо этого, с 19 октября 2022 г. в Крыму введен средний уровень реагирования. Силовые ведомства республики усилили контроль за передвижением транспорта через границы Крыма и организовали проведение досмотра машин с применением средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

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