«Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта», — написал он.
По данным Рогова, Challenger 2 стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу киевских властей, должна была дойти до Крыма, но терпит поражение уже на первой линии российской обороны.
Это первый из уничтоженных в зоне спецоперации британских танков этой модели. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard, еще один знаковый западный танк, американский Abrams, на фронт пока не прибыл.
Как сообщало Минобороны, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.