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11:40 (мск), источник: © РИА Новости

Первый британский танк Challenger 2 уничтожили в зоне СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области британский танк Challenger 2, сообщил глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
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«Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта», — написал он.

По данным Рогова, Challenger 2 стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу киевских властей, должна была дойти до Крыма, но терпит поражение уже на первой линии российской обороны.

Это первый из уничтоженных в зоне спецоперации британских танков этой модели. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard, еще один знаковый западный танк, американский Abrams, на фронт пока не прибыл.

Как сообщало Минобороны, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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