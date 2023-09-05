«Мы выяснили это после того, как русские ушли и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», — сказала собеседница агентства.
Представитель HRW подчеркнула, что у организации есть подробные свидетельства о гражданских лицах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.
Уорхэм напомнила, что в конце января HRW опубликовала отчет о ситуации в Изюме. Тогда правозащитники нашли доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами, пока он находился под контролем российских сил.
В январском отчете Human Rights Watch подтвердила, что украинские войска сбрасывали в Изюме противопехотные мины «Лепесток», погибли одиннадцать мирных жителей. В организации обратили внимание, что российские военные распространяли листовки с предупреждением об опасности, об этом рассказали около ста местных жителей. По словам опрошенных медиков, около 50 человек, включая пятерых детей, получили помощь.
Постоянное представительство России при ООН распространило в Совете Безопасности письмо о применении Киевом мин «Лепесток» против гражданского населения в Донбассе. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.
В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирными жители.