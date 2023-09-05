Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Работина

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что в районе Орехова Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ. «Уничтожено до 170 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30», — отметили в Минобороны РФ.