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17:03 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель

БЕЛГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб при повторном обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате повторного обстрела села Козинка погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер», — написал он.

Как уточнил глава региона, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывают всю необходимую помощь.

Ранее во вторник Гладков сообщил, что в Козинке более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения получили повреждения после прилета восьми артиллерийских мин ВСУ.

Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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