При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель

«В результате повторного обстрела села Козинка погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер», — написал он.
Как уточнил глава региона, пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывают всю необходимую помощь.
Ранее во вторник Гладков сообщил, что в Козинке более десяти домов, а также линия электропередачи и газоснабжения получили повреждения после прилета восьми артиллерийских мин ВСУ.
Территория Белгородской области практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.