У места проведения Burning Man найдены трехглазые креветки Они годами ожидали своего часа в песках пустыни.
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Главные новости к вечеру 5 сентября
20:41 (мск), источник: ТАСС

В ФРГ предъявили обвинения сотруднику разведки, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения сотруднику Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстену Л., задержанному в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, и его посреднику Артуру Е. Утверждается, что речь идет о государственной измене, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.

Источник: Reuters

По информации этого издания, а также телерадиокомпаний WDR и NDR, генеральный прокурор ФРГ предъявил обвинения Карстену Л. и Артуру Е. в Высшем суде Берлина в середине августа. Мужчины могут получить от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Ожидается, что судебный процесс будет проходить в основном в закрытом режиме из-за большого объема секретной информации. Обвинения также в значительной степени засекречены.

Карстен Л. был задержан в конце декабря 2022 года. По версии следствия, он пытался передать российской стороне сведения о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T на Украине. Журнал Der Spiegel утверждал, что весной 2022 года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. «перехватить и передать точные данные GPS» о HIMARS и IRIS-T, которые США и ФРГ поставили украинским вооруженным силам.

Согласно последним сведениям издания, Карстен Л. пока хранит молчание по поводу предъявленных ему обвинений. Он работал в аналитическом отделе БНД. Подозреваемый имел доступ к полученной в ходе прослушки информации, которой с германской разведкой делились другие западные спецслужбы. Артур Е. был задержан 22 января по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. По версии Генпрокуратуры ФРГ, Карстен Л. добывал секретные данные, а Артур Е. затем «доставил их в Россию».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Время показало, какой он "хороший". Он просто сумасшедший, причем очень опасный"
Посол России в Турции: история получилась громкой и очень некрасивой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование