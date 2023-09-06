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00:30 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Противовоздушная оборона уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«5 сентября около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сказали в ведомстве.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.

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