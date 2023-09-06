02:08 (мск), источник: ТАСС
В Измаильском районе Одесской области прозвучали взрывы
Взрывы зафиксировали в районе порта Рени, а также в прилегающем к границе с Румынией городе Килия.
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Взрывы прозвучали в Измаильском районе Одесской области Украины.
Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
Отмечается, что взрывы зафиксированы в районе порта Рени, а также в прилегающем к границе с Румынией городе Килия. Подробности не приводятся.
Оба города расположены на Дунае. В Килии, помимо порта, находится судостроительно-судоремонтный завод.
В настоящий момент в регионе объявлена воздушная тревога.