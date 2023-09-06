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09:03 (мск), источник: © РИА Новости

На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков «Азова»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В районе Серебрянского лесничества российские военные ударили по боевикам бригады спецназначения «Азов»*, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения “Азов”*. Потери противника составили до 30 боевиков», — сказал офицер.

По его словам, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

При контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.

Кроме этого, отметил Савчук, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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