На Краснолиманском направлении накрыли огнем боевиков «Азова»

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения “Азов”*. Потери противника составили до 30 боевиков», — сказал офицер.
По его словам, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа, подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
При контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.
Кроме этого, отметил Савчук, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.