Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое

«Южнодонецкое направление: было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно», — сказал он.
По словам Пушилина, сейчас нет никаких предпосылок, что ВСУ каким-то образом смогут перехватить инициативу на этом участке.
Врио главы ДНР также рассказал об обстановке около Артемовска. Он уточнил, что бои продолжаются в районе Берховского водохранилища.
«С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка — там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет», — добавил Пушилин.
При этом он подчеркнул, что российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.
Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы ударили по двум скоплениям живой силы противника в районах Угледара и Макаровки, а также пресекли действия диверсионно-разведывательной группы около Урожайного.