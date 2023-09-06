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11:12 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отбили несколько атак ВСУ на участке Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Южнодонецкое направление: было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно», — сказал он.

По словам Пушилина, сейчас нет никаких предпосылок, что ВСУ каким-то образом смогут перехватить инициативу на этом участке.

Врио главы ДНР также рассказал об обстановке около Артемовска. Он уточнил, что бои продолжаются в районе Берховского водохранилища.

«С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка — там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет», — добавил Пушилин.

При этом он подчеркнул, что российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.

Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы ударили по двум скоплениям живой силы противника в районах Угледара и Макаровки, а также пресекли действия диверсионно-разведывательной группы около Урожайного.

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