«Изменений в тактическом положении российских войск нет», — подчеркнули в ведомстве.
Всего украинские военные потеряли:
«Южная» группировка войск отразила десять атак противника около Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки в ДНР.
Кроме того, около Артемовска российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.
Потери противника составили:
Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
Группировка войск «Восток» отразила атаку около Новодонецкого в ДНР. Также бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Урожайного и Новодонецкого.
Подразделения «Западной» группировки войск при «активной обороне» улучшили тактическое положение около Свердловки в ЛНР.
Кроме того, около Сергеевки в Луганской Народной Республике отразили две контратаки ВСУ.
За сутки потери противника составили:
Бойцы группировки «Центр» отразили две атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.
Украинская армия потеряла:
Российские военные продолжили выполнение боевых задач на Херсонском направлении, нанося по противнику удары артиллерией и авиацией.