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16:22 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. Там добавили, что в отражении атак противника участвовала авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Изменений в тактическом положении российских войск нет», — подчеркнули в ведомстве.

Всего украинские военные потеряли:

  • до 40 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронемашины;
  • два пикапа;
  • две американские гаубицы М777;
  • три самоходные артустановки М109 Paladin;
  • орудие FH-70 производства Великобритании;
  • две гаубицы «Мста-Б»;
  • два орудия Д-30;
  • две САУ «Гвоздика».

Донецкое направление

«Южная» группировка войск отразила десять атак противника около Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки в ДНР.

Кроме того, около Артемовска российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.

Потери противника составили:

  • до 285 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • пять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»;
  • пушка «Рапира».

Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Южнодонецкое направление

Группировка войск «Восток» отразила атаку около Новодонецкого в ДНР. Также бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Урожайного и Новодонецкого.

Всего ВСУ потеряли:

  • свыше 180 военнослужащих;
  • пять танков;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства;
  • две самоходные гаубицы «Гвоздика»;
  • орудие Д-20.

Купянское направление

Подразделения «Западной» группировки войск при «активной обороне» улучшили тактическое положение около Свердловки в ЛНР.

Кроме того, около Сергеевки в Луганской Народной Республике отразили две контратаки ВСУ.

За сутки потери противника составили:

  • до 40 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США;
  • гаубица Д-30.

Краснолиманское направление

Бойцы группировки «Центр» отразили две атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.

Украинская армия потеряла:

  • до 50 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»;
  • гаубицу Д-30.

Херсонское направление

Российские военные продолжили выполнение боевых задач на Херсонском направлении, нанося по противнику удары артиллерией и авиацией.

Потери ВСУ составили:

  • до 65 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица «Мста-Б».

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