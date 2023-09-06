14:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд запретил экс-полковнику ГРУ Квачкову участвовать в массовых мероприятиях
Дорогомиловский суд Москвы запретил полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову принимать участие в массовых мероприятиях до 19 февраля 2029 года, когда будет погашена его судимость. Кроме того, Квачкову предписали раз в месяц регистрироваться в полиции по месту проживания также до погашения судимости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Собеседница агентства уточнила, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.