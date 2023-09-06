Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях

«Обращаю ваше внимание, что госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства. В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия госдепа в реализации “Программы повышения биобезопасности” с 2016 года», — сказал Кириллов на брифинге.
По его словам, в соответствии с планом финансирования только для привлечения к участию в программе различных некоммерческих и неправительственных организаций в США предусмотрели выделение не менее 40 миллионов долларов.
Кириллов подчеркнул, что документы демонстрируют активное участие госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей, чтобы скрыть заказчиков и цели проводимых исследований.