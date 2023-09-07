04:22 (мск), источник: ТАСС
В Ростове-на-Дону силы ПВО сбили два беспилотника
Пострадал один человек.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Около 03:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО», — написал он.
Губернатор уточнил, что были сбиты два беспилотника. «Один упал за городом, в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинской, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался», — сообщил Голубев.