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06:10 (мск), источник: © РИА Новости

Военные прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону возле штаба ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен — РИА Новости. На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону возле здания штаба Южного военного округа прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

По данным корреспондента РИА Новости, место падения дрона в центре города оцеплено. Военные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов приступили к работе. Они просят жителей покинуть место падения, отойти от него подальше. Движение в районе места ЧП ограничено.

Напротив места падения дрона располагается штаб Южного военного округа.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых дронов упал за городом в западной части, второй — в центре, возле здания, расположенного по адресу Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации.

Мэр города Алексей Логвиненко пообещал, что жителям домов, поврежденных при падении беспилотника, в случае необходимости предложат жилье в маневренном фонде.

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