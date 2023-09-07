Военные прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону возле штаба ЮВО

По данным корреспондента РИА Новости, место падения дрона в центре города оцеплено. Военные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов приступили к работе. Они просят жителей покинуть место падения, отойти от него подальше. Движение в районе места ЧП ограничено.
Напротив места падения дрона располагается штаб Южного военного округа.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых дронов упал за городом в западной части, второй — в центре, возле здания, расположенного по адресу Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации.
Мэр города Алексей Логвиненко пообещал, что жителям домов, поврежденных при падении беспилотника, в случае необходимости предложат жилье в маневренном фонде.