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10:17 (мск), источник: © РИА Новости

Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском

СОЛЕДАР (ДНР), 7 сен — РИА Новости. Скопление сил ВСУ зафиксировали в подконтрольных Киеву населенных пунктах Часов Яр и Богдановка под Артемовском, рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.

Спецоперация на Украине
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«Сейчас мы с вами находимся (вид с беспилотника. — Прим. ред.) над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — Прим. ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, основная ротация украинских сил ведется в Часовом Яру и Богдановке, из этих населенных пунктов подвозятся боеприпасы на позиции у линии фронта.

Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища и подступы к нему.

В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки в ходе безуспешных попыток наступать на Донецком направлении потеряли почти 300 военнослужащих. Удалось успешно отразить 12 атак противника. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск.

Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.

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