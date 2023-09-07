Российский разведчик сообщил о скоплении сил ВСУ под Артемовском

«Сейчас мы с вами находимся (вид с беспилотника. — Прим. ред.) над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населенный пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ. — Прим. ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, основная ротация украинских сил ведется в Часовом Яру и Богдановке, из этих населенных пунктов подвозятся боеприпасы на позиции у линии фронта.
Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища и подступы к нему.
В среду в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки в ходе безуспешных попыток наступать на Донецком направлении потеряли почти 300 военнослужащих. Удалось успешно отразить 12 атак противника. Кроме того, нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск.
Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.