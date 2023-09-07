При падении обломков БПЛА в Брянске повреждено остекление вокзала

«Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей», — написал он.
Это второй сбитый за ночь в регионе украинский беспилотник: первый ранее уничтожили над Брянским районом, пострадавших и разрушений не было. Позднее Богомаз сообщил, что в Брянской области сбили еще один, третий по счету БПЛА.
Кроме того, еще один беспилотник был сбит в Раменском районе Подмосковья, два уничтожили в Ростовской области, причем один при падении в центре Ростова-на-Дону повредил фасады трех зданий и несколько машин, за помощью врачей обратился один человек.