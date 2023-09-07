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09:30 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку пять кассетных боеприпасов, еще шесть — по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
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«08:55 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 09:00 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении представительства.

Помимо этого, в 9.00 украинские войска выпустили по три кассетных боеприпаса по Горловке и Ясиноватскому району, отметили в ведомстве.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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