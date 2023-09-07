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10:10 (мск), источник: РБК

После обстрела Белгородской области без света остались несколько сел

Под артиллерийский обстрел со стороны Украины попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Пострадавших, по словам Гладкова, нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались пять населенных пунктов: Задорожный и села Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка и Староселье.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В регионе введен повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

Последний раз Гладков сообщал об обстреле Краснояружского района накануне, 6 сентября. Тогда под удар попала окраина Вязового. Никто не пострадал, повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света остались жители Вязового и Илек-Пеньковки.

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