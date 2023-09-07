10:08 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские беспилотники атаковали Энергодар
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу Энергодар Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона.
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«Боевики киевского режима атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Жертв не зафиксировано. Информация уточняется», — сообщили в администрации Запорожской области.
На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы.