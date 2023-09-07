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10:08 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские беспилотники атаковали Энергодар

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу Энергодар Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Боевики киевского режима атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Жертв не зафиксировано. Информация уточняется», — сообщили в администрации Запорожской области.

На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы.

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