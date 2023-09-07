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13:25 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли удар по ротировавшимся частям ВСУ у Работино

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Российские бойцы нанесли массированный удар по украинским войскам, которые вели ротацию у Вербового и Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», — написал он.

Кроме того, по словам Балицкого, существенные потери ВСУ понесли также в технике: российские бойцы уничтожили девять арторудий, два миномета и два танка, три БПЛА.

«Наши парни продолжают работать, находимся на связи», — подчеркнул врио губернатора.

В последние недели ситуация вокруг Работино остается одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне специальной военной операции. ВСУ несколько месяцев обстреливают село из артиллерии и пытаются штурмовать его. В населенном пункте не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за Работино в надежде открыть себе дорогу на Токмак.

Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Спустя три месяца Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ не забуксовала, а провалилась.

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