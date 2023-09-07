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13:09 (мск), источник: Известия

ФСБ задержала перевозившую запчасти из России для ВСУ группу контрабандистов

ФСБ задержала группу контрабандистов, которая поставляла запчасти из России к боевым самолетам и вертолетам в Европу, в том числе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 7 сентября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) службы.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности изъято из оборота более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 тыс. и €59 тыс.», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что также были получены документы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ частей к украинским военным самолетам и вертолетам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой»). Лефортовский районный суд Москвы заключил фигурантов под стражу.

Ранее, 30 августа, стало известно, что в Донецке сотрудники ФСБ задержали организаторов незаконной торговли вооружением. Группа лиц прибыла в зону проведения спецоперации для создания нелегитимного канала продажи оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 222 УК РФ.

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