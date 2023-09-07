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15:34 (мск), источник: © РИА Новости

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«По уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) ранен еще один мирный горловчанин», — говорится в сообщении мэра.

Ранее Приходько сообщил о двух подростках и еще одном мирном жителе, пострадавших в результате обстрела Горловки. Кроме того, мэр сообщил о разрывах украинских снарядов около одной из школ города.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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