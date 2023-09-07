Число пострадавших при обстреле Горловки возросло

«По уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) ранен еще один мирный горловчанин», — говорится в сообщении мэра.
Ранее Приходько сообщил о двух подростках и еще одном мирном жителе, пострадавших в результате обстрела Горловки. Кроме того, мэр сообщил о разрывах украинских снарядов около одной из школ города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.