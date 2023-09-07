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16:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Волгоградской области сбили беспилотник

ВОЛГОГРАД, 7 сен — РИА Новости. В Волгоградской области перехватили и нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова опубликовали в телеграм-канале области.

Спецоперация на Украине

«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — сказал он.

Это не первый удар украинских БПЛА по российским регионам за сегодня. Так, ВСУ утром атаковали дронами Энергодар в Запорожской области. БПЛА ударили по верхним этажам 14-этажного жилого дома, никто не пострадал. Один дрон ликвидировали в городском парке.

Также минувшей ночью около 3:00 российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Ростовской области. Один из дронов упал за городом, второй — в центре. Повреждены фасады трех зданий, машины, к врачам обратился один человек с порезами ног. От госпитализации он отказался.

Кроме того, один дрон пытался атаковать Московский регион, его ликвидировали в Раменском районе. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

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