17:40 (мск), источник: Ведомости
ВСУ обстреляли Белгородскую и Курскую области
Обстрелам со стороны Украины подверглись Белгородская и Курская области. Об этом сообщили губернаторы регионов в своих Telegram-каналах. Обошлось без пострадавших.
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по селу Новопетровка в Валуйском городском округе ВСУ выпустили четыре снаряда ствольной артиллерии. В двух домах выбило окна, на площади 100 кв. м загорелась сухая трава. Огонь потушила добровольная пожарная дружина.
В деревню Успеновка Кореневского района Курской области со стороны Украины прилетели 11 снарядов, а в село Гордеевка — еще два. «В Гордеевке повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность», — уточнил губернатор Роман Старовойт.
За сутки 6 сентября в Белгородской области с беспилотников сбросили 16 взрывных устройств. 13 из них — в селе Середа.
Курская и Белгородская области, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, там бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.