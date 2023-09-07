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18:10 (мск), источник: Известия

Губернатор сообщил об уничтожении беспилотника над Брянском

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе железнодорожного вокзала Брянска. Об этом глава области заявил 7 сентября.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Минобороны также подтвердило ликвидацию БПЛА и отметило, что попытка атаки была пресечена около 17:00 мск.

«7 сентября текущего года около 17.30 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

В этот же день губернатор также сообщал об уничтожении беспилотника над Брянском. Тогда БПЛА упал над вокзалом города и своими осколками повредил его остекление. Других разрушений и пострадавших не отмечалось.

5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют австралийские дроны для ударов по объектам на территории России. Она напомнила, что, поставляя киевскому режиму такой тип дронов, австралийская сторона указывала, что они будут использоваться Киевом только для осуществления воздушной разведки.

Украинские войска начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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