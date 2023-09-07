СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 7 сентября таксист, двигаясь на автомобили «KIA», по улице Нижегородская в Москве, наехал на десятилетнего мальчика. Ребенок доставлен в столичную больницу.
Отмечается, что сейчас водитель такси задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.