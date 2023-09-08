А это Дядя Сэм: как возник самый знаменитый символ Америки Конгресс США даже закрепил легенду о Сэме на законодательном уровне
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
02:42 (мск), источник: Известия

Военнослужащий спас более 80 человек при пожаре около артиллерийского склада

Старший лейтенант Иван Зеленков, выполняя боевые задачи в районе расположенного в глубине обороны населенного пункта, заметил пожар вблизи артиллерийского склада. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 8 сентября, рассказали в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Мгновенно оценив угрозу, Зеленков решил начать оповещение и эвакуацию местного населения. На служебном автомобиле он ездил по улицам и подавал звуковые сигналы для оповещения людей. После начала детонации боеприпасов он организовал эвакуацию местного населения в безопасное место.

Старший лейтенант, рискуя жизнью, на служебном транспорте совершил 15 рейсов в район, куда попадали осколки детонирующих боеприпасов. В результате грамотных и самоотверженных действий Зеленкова были спасены более 80 человек, из них 20 детей и 10 людей пожилого возраста.

В свою очередь, командир орудия рядовой Андрей Ерусланов вместе с вверенным ему экипажем осуществлял артиллерийскую поддержку российских войск, наступающих на позиции украинских националистов.

Он решал огневые задачи по уничтожению укрепленных объектов боевиков, их вооружений и техники. В ходе наступления, несмотря на противодействие вражеской артиллерии, личным составом расчета Ерусланова были уничтожены пять единиц бронированной техники и более 20 националистов. Это обеспечило стремительное продвижение российских войск вглубь позиций противника.

Днем ранее, 7 сентября, в Минобороны рассказали, как мотострелковый взвод под командованием гвардии лейтенанта Леонида Трофимова охранял железнодорожную станцию на территории одного из населенных пунктов. Внезапно в небе послышался звук низколетящего беспилотника — вражеская машина вела разведку.

Тогда же, 7 сентября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, как работают российские минометчики. Они рассказали, что противник пытается наступать ежедневно, почти в одно и то же время, поэтому российским минометчикам удается подготовиться к очередной вылазке украинских националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Проценты и отношение: в России стартует единый день голосования
Ключевой образ жизни: банки рассчитывают на сохранение ставки на уровне 12%
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары