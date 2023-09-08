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05:28 (мск), источник: ТАСС

В Мали в результате двух нападений боевиков погибли 64 человека

Среди погибших 15 военных.

Источник: Reuters

ТАСС, 8 сентября. По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 военных погибли на северо-востоке Мали в результате двух нападений боевиков-джихадистов. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление временного правительства страны по национальному телевидению.

По данным властей, одна из атак была произведена на военный лагерь, другая — на судно на реке.

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