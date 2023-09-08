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10:23 (мск), источник: Известия

Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ и уничтожила 40 бойцов противника

Подразделения российской группировки «Центр» сорвали наступление противника и отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых была и бригада спецназначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Как сообщил 8 сентября начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, в результате действий российских военных украинская сторона потеряла около 40 бойцов.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Поражения противнику были нанесены на краснолиманском направлении в районах торского выступа и Серебрянского лесничества.

«Слаженными действиями подразделений при поддержке авиации и огня артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения “Азов”. Потери противника составили около 40 военнослужащих», — рассказал Савчук ТАСС.

Он уточнил, что бомбардировочная авиация группировки нанесла пять ударов по позициям противника, целями четырех из них были командно-наблюдательные пункты. А в ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено более 30 позиций украинской артиллерии.

Ранее, 6 сентября, военнослужащие группировки «Центр» в районе Серебрянского лесничества накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков «Азова». Также были уничтожены штурмовики 67-й бригады ВСУ. Потери противника составили до 30 боевиков.

До этого, 31 августа, Савчук рассказывал, что российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп, в том числе боевиков радикальной националистической группировки «Азов». ВСУ тогда потеряли более 60 человек личного состава.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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