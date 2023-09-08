Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ и уничтожила 40 бойцов противника

Поражения противнику были нанесены на краснолиманском направлении в районах торского выступа и Серебрянского лесничества.
«Слаженными действиями подразделений при поддержке авиации и огня артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения “Азов”. Потери противника составили около 40 военнослужащих», — рассказал Савчук ТАСС.
Он уточнил, что бомбардировочная авиация группировки нанесла пять ударов по позициям противника, целями четырех из них были командно-наблюдательные пункты. А в ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено более 30 позиций украинской артиллерии.
Ранее, 6 сентября, военнослужащие группировки «Центр» в районе Серебрянского лесничества накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков «Азова». Также были уничтожены штурмовики 67-й бригады ВСУ. Потери противника составили до 30 боевиков.
До этого, 31 августа, Савчук рассказывал, что российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп, в том числе боевиков радикальной националистической группировки «Азов». ВСУ тогда потеряли более 60 человек личного состава.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.